Dan e Ryan Friedkin sfoggiano il vecchio stemma in tribuna (FOTO)

AS ROMA NEWS – Un segnale che non è passato inosservato a tanti: Dan e Ryan Friedkin, anche oggi in tribuna per assistere alla partita della Roma contro il Parma, sono stati immortalati con addosso le mascherine marchiate dal vecchio stemma.

La foto ha cominciato subito a fare il giro del web, facendo impazzire la vecchia guardia romanista, che da sempre chiede a gran voce il ripristino dello storico stemma.

Difficile al momento pensare che la Roma possa tornare al mitico “ASR”, più probabile che i Friedkin possano affiancare il vecchio stemma a quello attuale.