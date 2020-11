(LIVE!) ROMA-PARMA: 0-0

AS ROMA NEWS – Si riparte. Dopo le due settimane senza campionato, la Roma torna a essere protagonista all’Olimpico, dove questo pomeriggio affronterà il Parma di Fabio Liverani e del grande ex Gervinho. Partita ostica per i giallorossi, che dovranno fare a meno di diversi calciatori fondamentali della propria rosa come Smalling, Pellegrini e Dzeko.

Fonseca non si abbatte e punta sulla voglia di mettersi in mostra dei suoi giovani, oltre che sulle giocate dei veterani Pedro e Mkhitaryan. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

ROMA-PARMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischia Manganiello, comincia Roma-Parma!

ROMA-PARMA, LE ULTIME DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 14:05 – La Roma annuncia la propria formazione ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto:

Ore 14:00 – Questa la formazione ufficiale del Parma: Sepe; Osorio, Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Sohm, Cyprien, Pezzella; Inglese, Gervinho.

Ore 13:35 – Annunciata in anteprima da Sky Sport la formazione ufficiale della Roma, questo lo schieramento scelto da Fonseca: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

Ore 13:00 – Cielo sereno sopra la Capitale, clima rigido ma gradevole. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-PARMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

A disp.: Lopez, Farelli; Jesus, Peres, Feratovic, Calafiori; Pellegrini, Diawara; Milanese, Perez, Providence, Podgoreanu.

All.: Fonseca.

Parma (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Shom, Cyprien, Pezzella; Inglese, Gervinho.

A disp.: Colombi, Rinaldi, Iacoponi, Busi, Scozzarella, Dezi, Brugman, Kurtic, Camara, Cornelius, Karamoh, Brunetta.

All.: Liverani.

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Baccini – Robilotta M.

Quarto uomo: Camplone

Var: Mazzoleni

AVar: Tolfo

Giallorossi.net – Andrea Fiorini