Dan Friedkin e la crisi del settore automobilistico: “E’ un momento particolarmente difficile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “È un momento particolarmente difficile per l’intero settore ed ovviamente è coinvolta anche Toyota e i suoi partner”. Sono le ultime parole di Dan Friedkin, CEO della Gulf States Toyota e magnate texano interessato al’acquisto della Roma per il quale sta trattando da mesi con l’attuale proptierario James Pallotta.

“L’organizzazione sta continuando a monitorare la situazione e prendere decisioni che assicurano un vantaggio a lungo termine per l’azienda – ha proseguito Friedkin-. Mentre procediamo, introdurremo una serie di modelli nuovi, riprogettati o aggiornati per soddisfare le aspettative dei clienti”.

Parallelamente il texano sta portando avanti l’affare Roma, con una nuova proposta presentata a Pallotta ma a cifre praticamente identiche alla precedente. Novità sono attese nelle prossime settimane.