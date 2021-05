Darboe in vantaggio su Villar, Kumbulla scalza Ibanez, testa a testa Mirante-Fuzato

NOTIZIE ROMA CALCIO – Un paio di ballottaggi ancora da sciogliere in casa Roma per la partita di questa sera contro l’Inter. Non tutti i quotidiani oggi in edicola concordano sulle scelte di formazione di Fonseca, sia a centrocampo che sulle fasce, ma anche in porta.

Mirante infatti viene dato titolare da Gazzetta dello Sport, Il Messaggero e Corriere dello Sport, mentre su Fuzato puntano Il Tempo, Corriere della Sera e Il Romanista. In difesa., che sarà schierata a 4, altro dubbio per la fascia sinistra: Santon è favorito su Bruno Peres.

In mezzo invece pochi dubbi: il rientrante Kumbulla giocherà al posto di Ibanez, non al meglio. A centrocampo l’altro ballottaggio: Darboe è leggermente avanti rispetto a Villar, con lo spagnolo dato titolare solo da Il Tempo e il Corriere della Sera.

Nessun dubbio per quanto riguarda l’attacco: i tre dietro a Dzeko, che tornerà a guidare il reparto avanzato, saranno Pedro, Pellegrini e Mkhiaryan. Recuperano Perez ed El Shaarawy, che saranno i cambi di Fonseca a partita in corso.