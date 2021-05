INTER-ROMA, i convocati di Fonseca: tornano Villar, Perez ed El Shaarawy. Ok Darboe e Zalewski

AS ROMA NEWS – La Roma ha appena comunicato l’elenco dei convocati per la partita contro l’Inter in programma questa sera, ore 20:45, a San Siro.

Tornano in lista Villar, Carles Perez ed El Shaarawy. Confermata la presenza dei baby Darboe, candidato a una maglia da titolare, e Zalewski.

Questo l’elenco completo dei calciatori giallorossi convocati nel tweet dell’AS Roma: