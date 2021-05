“Inside the derby”, un successo l’iniziativa della Roma: oltre 30 mila biglietti virtuali venduti

NOTIZIE AS ROMA – L’ultima iniziativa della Roma in vista del derby con la Lazio ha riscosso successo. Aumentano i tagliandi virtuali venduti per ‘Inside the derby’. Come informa il club giallorosso, è stata superata la quota dei 30 mila biglietti venduti.

L’iniziativa, lanciata nei giorni scorso da Roma Cares, permette ai romanisti di acquistare un biglietto di ogni settore dello stadio e di far parte della scenografia che si sta preparando per il derby di sabato prossimo, oltre ad una t-shirt e un voucher per i Roma Store e la possibilità di vincere ulteriori premi ad estrazione.

Il ricavato (il prezzo dei biglietti è di 2 euro per ogni settore) andrà a sostenere “A scuola di tifo”, il progetto che la Onlus del club giallorosso dedica agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della capitale. Sold out la Curva Sud, la vendita attuale sta interessando la Tribuna Tevere.