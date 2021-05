Boniek: “Lewandowski alla Roma un sogno impossibile”

AS ROMA NEWS – L’ex attaccante giallorosso Zibì Boniek, fresco della nomina a vice presidente della Uefa, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Centro Suono Sport nel corso della trasmissione Te la Do io Tokyo per parlare della Roma e della possibilità che Lewandowski possa arrivare a Trigoria con Mourinho come allenatore.

“Quando i giocatori guadagnano da 25 milioni in su è difficile”, taglia corto il polacco. “Ho sentito che c’è qualche pista inglese per lui. Penso che stia benissimo a Monaco, ma se dovesse cambiare squadra ci sono 4/5 club al mondo che possono permettersi di prenderlo come impegno economico”.

“Non credo che la Roma abbia possibilità. Sarebbe bello sognare ma non è fattibile. Quando prendi Mourinho è giusto sognare di prendere quei giocatori che hanno quel qualcosa in più. Se la squadra è quella di oggi, ci vuole un allenatore che cura tanto la base tattica“, ha concluso Boniek.

Fonte: Centro Suono Sport