“ON AIR!” – CORSI: “Le parole di Mou la notizia più bella della giornata”, CIARDI: “La Roma tornerà ad essere antipatica”, PIACENTINI: “Per la porta riprenderei volentieri Szczesny”, FOCOLARI: “Buffon secondo? Roba patetica”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Non mi aspettavo affatto che la Roma arrivasse alle ultime giornate di campionato senza avere un’ambizione Champions. L’Inter per me era la favorita alla vittoria del campionato, ma non mi aspettavo che le avversarie offrissero una resistenza così limitata.

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho è uno che sposta, che condiziona. E condizionerà anche le scelte delle altre squadre, perchè una cosa è la Roma di Fonseca, o Sarri, e una cosa è la Roma di Mourinho. La Roma ultimamente non veniva nemmeno considerata dagli avversari, adesso invece torna a essere un polo attrattivo. E tornerà ad essere antipatica, perchè ha un allenatore che per gli altri diventerà antipatico…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Inter-Roma? Speriamo di vedere una bella partita, speriamo bene. Ma la partita più importante è quella di sabato contro la Lazio. Le parole di Mourinho? Ha detto che prima di fare una cosa, se la studia per bene. E’ musica per le nostre orecchie, perchè se si informa, non si informa male. Questa è la notizia più bella della giornata…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “La Roma secondo me l’anno prossimo lotterà sicuramente per le prime tre-quattro posizioni. Tiago Pinto è sicuramente più preoccupato dagli esuberi che dagli acquisti. In questo momento stiamo cercando di capire cosa succederà sul mercato. Se Florenzi tornerà a Roma per restare? Non sappiamo nulla, non vogliamo prendere in giro i tifosi…Pellegrini è uno che divide, ma dire che non è degno di indossare la fascia da capitano è una cosa su cui non sono assolutamente d’accordo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ talmente grande la cosa che ci è capitata, che è impossibile non svegliarsi tutte le mattine e pensare a cosa starà facendo Mourinho in quel momento. Se starà pensando al centravanti o al portiere. E i giocatori e l’allenatore non ti aiutano a restare concentrati su altro. Se c’avessero detto che a Inter-Roma e Roma-Lazio stavamo pensando a tutt’altro, non c’avremmo creduto. Certo, prima del derby ci penseremo, ma la partita di stasera… Data di arrivo di Mou? Non si sa ancora nulla, ma non penso che gli impedisca l’arrivo a Roma il fatto che commenterà gli Europei…Per la porta riprenderei molto volentieri Szczesny…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Mourinho con la partita di stasera non c’entra niente. Ok, la vedrà dalla sua tv a Londra, ma non c’è nessuno della sua vecchia Inter, e non sappiamo quanti ne resteranno nella sua nuova Roma. Mi sembra un po’ tirata questa cosa…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Io vi dico: con Mourinho, porti Buffon come secondo portiere, e riporti anche Totti! Di Inter-Roma non interessa niente, si parla solo di Mourinho e del mercato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Buffon alla Roma? Ma dai ragazzi, stiamo scivolando sul patetico…ma c’è qualcuno che vuole un portiere di 43 anni? Ma allora richiamiamo Totti, ma non per fare il dirigente, per farlo giocare, tanto più o meno sono quegli gli anni. E perchè non De Rossi, o Giannini? Di Inter-Roma importa poco, ma anche il derby è uno dei più inutili da non so quanti anni. E’ molto probabile che sia l’ultimo derby degli allenatori, Fonseca e Inzaghi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il derby? Penso che sarà un pareggio allargato. Si pensava che fosse una partita decisiva per il campionato, e invece non conta nulla. Ma per la Roma può essere un’occasione per chiudere in maniera dignitosa una stagione deludente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il derby non conta, come la partita di stasera. Ma almeno Roma-Lazio può avere un peso. Francamente è quasi impossibile per la Lazio raggiungere la Champions…”

