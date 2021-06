Darboe, offerta dell’Anderlecht. Decide Mourinho entro il 20 luglio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Qualcosa si muove sul fronte cessioni, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti). La Roma sta cercando di fare cassa prima di piazzare un colpo in entrata e le prime risorse potrebbero arrivare dalla partenza di Darboe.

Il centrocampista 20enne è un obiettivo dell’Anderlecht, che ha già presentato un’offerta per acquistare il classe 2001 a titolo definitivo. I giallorossi stanno valutando la proposta, ma prima di prendere una decisione il club aspetterà il parere di Mourinho (la dead line è fissata il 20 luglio).

Se lo Special One giudicherà il gambiano pronto per far parte della sua Roma l’offerta dei belgi verrà rispedita al mittente, in caso contrario quella di Darboe potrebbe diventare la prima cessione del mercato romanista.

Anche Santon ha le valigie pronte da un pezzo, ma per il terzino non è ancora arrivata un’offerta ufficiale: su di lui c’è l’interessamento di due club turchi e uno italiano, ma negli ultimi giorni il suo agente ha sondato il terreno anche con alcune squadre della Mls. Attesi sviluppi anche su Pastore. L’agente del Flaco è atteso a Trigoria a fine mese per fare il punto con Tiago Pinto.

Fonte: Il Tempo