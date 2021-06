Roma, tre rinforzi in arrivo per Mou

AS ROMA NEWS – Due acquisti in arrivo, che potrebbero diventare presto tre. La Roma ha in pugno Rui Patricio e Granit Xhaka, due giocatori ormai bloccati da Tiago Pinto, che nei giorni scorsi ha imbastito gli affari con Wolverhampton e Arsenal.

Trattative portate avanti che sono ormai a un passo dalla fumata bianca: dopo l’Europeo arriverà l’affondo decisivo e l’annuncio dei due acquisti che sistemeranno le prime caselle della Roma del prossimo anno.

Ma i giallorossi non si fermeranno qui. Stando a quanto riferisce Sky Sport, e più precisamente Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, Pinto è al lavoro per prendere anche un altro giocatore: si tratta di Filip Kostic, 28 anni, esterno dell’Eintracht che piace tanto a Mourinho.

La Roma si è messa subito al lavoro per accontentare la richiesta del portoghese: Kostic può arrivare per 15 milioni di euro. Prima di affondare il colpo però Pinto dovrà sfoltire la rosa.

Filip Kostic è un centrocampista mancino che può giocare anche nel ruolo di ala. Giocatore dinamico e rapido, il serbo è dotato di un cross molto preciso e di un tiro potente. Nell’Eintracht ha realizzato tantissimi assist, ma anche 26 gol in tre stagioni.

