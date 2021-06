Mourinho in arrivo, la Roma voleva il Colosseo per la presentazione. Ma il Comune…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa di conoscere il nome del primo acquisto dell’era Mourinho, la società si prepara ad accogliere il nuovo allenatore con una presentazione in grande stile in programma i primi di luglio.

La location perfetta sarebbe stata il Colosseo, rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Zotti), tanto che il il club ha fatto un tentativo con il Comune, ma organizzare l’evento all’interno dell’Anfiteatro Flavio non è stato possibile.

L’alternativa sarebbe potuta essere la scalinata di Trinità dei Monti, ma anche in questo caso non è stata data disponibilità. In ogni caso la presentazione dello Special One andrà in scena nel centro della città e nei prossimi giorni verrà finalmente svelata la location.

I Friedkin hanno scelto il portoghese per cambiare la storia della Roma, per i tifosi il «Mou-day» potrebbe rappresentare l’inizio della rivoluzione.

Fonte: Il Tempo