“ON AIR!” – CIARDI: “La parola lavoro diventerà il mantra della Roma di Mourinho”, PALIZZI: “Lui e Pinto hanno idee diverse sul portiere”, MAGNI: “Servirà pazienza, ricordiamoci da che punto stiamo partendo”

David Rossi (Roma Radio): “Sergio Ramos pare stia firmando per lo United. Incredibile che non venga alla Roma, eppure guadagna solo 12 milioni l’anno…(è ironico, ndr). Aver preso Mourinho fa alzare anche l’asticella delle aspettative sull’acquisto dei calciatori, ma non bisogna scambiare le due cose: un conto è l’allenatore, e un conto sono i calciatori. Dobbiamo avere chiaro in testa questo passaggio…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Da un allenatore come Mourinho mi aspetto che sappia tirare fuori il 110% dai giocatori che ha. Non è che Mourinho va bene perchè cambia 10 giocatori. Gli allenatori importanti sono in grado di far diventare giocatori che sembrano normali, talmente bravi da essere competitivi con quelli che l’anno precedenti guardavi con lontananza. Questo secondo me il grande lavoro che lo aspetta a Roma, perchè non credo che lui abbia detto ai Friedkin: “Ok, vengo a Roma e cambiamo tutta la squadra“. Non è così…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sulla Roma non c’è niente. Zaniolo il colpo del mercato estivo della Roma? Vabbè, queste sono le cazzate del Corriere dello Sport… Kostic? Se è uguale a Under e Kluivert, è una pippa. Se è vero che non abbiamo i soldi per prendere Xhaka a 15 milioni, ma dove pensiamo di andare? Ma sto famoso campione con quali soldi lo compriamo? Dovremmo vederci tutti quanti alla fine di agosto… Il tifoso della Roma ad agosto è sempre campione, ma perchè abbiamo un nome importante. E’ chiaro che un laziale non può pensare di vincere lo scudetto, perchè non sei niente…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se Mourinho guadagna la metà rispetto a quanto guadagnava al Real o allo United, è evidente che rispetto a quello che poteva pretendere là, oggi lo porta alla scelta. Lui ha scelto la Roma. Mourinho parla di lavoro. Mentre tutti in conferenza stampa si aspettano le manette, lui che parla in romanesco per dare un po’ di guazza…e invece lui parlerà di lavoro! La parola “lavoro” diventerà il mantra della Roma di Mourinho…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mourinho e Tiago Pinto la pensano allo stesso modo sul mercato? Hanno gli stessi gusti? Già sul portiere mi sa che non sono tanto d’accordo… Mourinho era abituato a lavorare con club che potevano comprargli chi voleva, e la Roma non è al livello dei club con cui ha lavorato Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sarebbe ingeneroso chiedere risultati immediati a Mourinho, però in partenza io ci spero sempre. Per me quasi sempre ad agosto la Roma è campione d’Italia. Se parliamo di priorità, per me gli acquisti di portiere, centrocampista e attaccante sono i ruoli che vanno coperti al più presto. Ma io credo che sia possibile che arrivino due centrocampisti. Ramos? Sta per firmare col PSG. Stanno prendendo chiunque, vogliono la Champions a tutti i costi. Ma si comprassero direttamente la Uefa, fanno prima…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’Olimpico per la Roma? E’ una voce che circola, ma io non ne vedrei tanto il senso. Da quello che abbiamo capito potrebbero arrivare due centrocampisti, come Xhaka e Sabitzer. Magari…Molto dipenderà da chi riuscirai a piazzare. Io credo che ci vorrà pazienza, e non solo questo mercato qua. Se arriverà questa crescita, che è la cosa che aspettiamo da tempo, spero che Mourinho sia l’allenatore che ce la farà gustare. La squadra sarà migliorata un po’, ma non chissà che. Però vedremo i progressi, passo passo. Ricordiamoci da dove stiamo partendo, dal settimo posto a pari col Sassuolo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Oltre a Rui Patricio e Xhaka, io spero che Mourinho chieda altro. I punti fermi dovrebbero essere Mancini, Spinazzola, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Dopo di che penso ci si possa fermare. Se dobbiamo credere a Tiago Pinto, che ci piaccia o meno, va messo anche Lorenzo Pellegrini. Quindi parliamo di una mezza dozzina di giocatori…”

Marco Juric (Rete Sport): “La situazione è sempre la stessa: sono stati bloccati dalla Roma sia Xhaka che Rui Patricio, ma deve trovare la modalità migliore per completare gli acquisti. Sono due richieste di Mourinho, e sono convinto che saranno giocatori della Roma. E visto che sono due richieste di Mou, io mi fido. Chi non è andato bene l’anno scorso, non penso andrà bene per quest’anno. El Shaarawy? E’ un giocatore che va rimesso in piedi, è ancora giovane, può dare ancora qualcosa. Carles Perez e Diawara sono in uscita, su Pedro invece bisognerà fare dei discorsi…”

