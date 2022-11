Darboe ora corre. E per il fratellino esordio nell’U15

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Torna a sorridere Ebrima Darboe, giovane centrocampista giallorosso che ha finalmente ricominciato a correre da tre giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio rimediato durante la preparazione estiva.

Darboe ha anche un altro motivo per sorridere: il fratellino Balagie (classe 2008) ha esordito lo scorso weekend con la maglia della Roma, nella categoria Under 15. Una favola nella favola. La storia di Ebrima, del resto, ha fatto il giro del mondo.

Da migrante è sbarcato in Sicilia dall’Africa, passando per la Libia. Un’odissea dal lieto fine: il calcio e la Roma gli hanno regalato una vita diversa, anche e soprattutto per l’intervento della famiglia Peruzzi che sta portando avanti la pratica per l’adozione.

Fonte: Corriere dello Sport