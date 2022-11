Cristante operato: stop di oltre un mese

NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante è stato sottoposto all’intervento chirurgico per risolvere la frattura dello scafoide sinistro rimediata nella sfida contro il Napoli dello scorso 23 ottobre.

Il giocatore è stato subito dimesso dopo l’operazione. Cristante dovrà portare un tutore specifico per una massima protezione allo scafoide operato e sarà costretto a lavorare individualmente per quasi l’intera sosta.

Per il recupero di questo tipo di intervento servirà massima cautela al polso fratturato, evitando quindi possibili scontri di gioco e colpi. Per rivederlo in gruppo ci vorranno tra le sei e le otto settimane, nelle quali lavorerà individualmente.

