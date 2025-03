D’AVERSA: “Se avessimo pareggiato non sarebbe stato giusto. Roma in condizione ottimale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Castellani contro la Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

Vi stava riuscendo il colpo alla fine. La Roma però poteva chiuderla prima.

“Se avessimo pareggiato la partita non sarebbe stato giusto per quanto visto in campo. La Roma poteva arrotondare soprattutto nel primo tempo, è stato bravo Silvestri. Se ti devi salvare non puoi permetterti di partire così dopo 20 secondi. Nel secondo tempo dovevamo sfruttare di più la fortuna di quel risultato, non abbiamo avuto le energie di andarli a prendere e pareggiare”.

Ci sono stati diversi errori davanti, c’è un po’ di sfiducia?

“Più che sfiducia sono errori tecnici, sulle verticalizzazioni e lo scarico. Ma la cosa che mi fa più rabbia, è che quando dobbiamo rimediare a un errore dal compagno non ci possiamo girare. L’errore l’abbiamo pagato a caro prezzo, la Roma poi ha una condizione psicofisica ottimale. Ora dobbiamo recuperare energie e fare tesoro di questa partita. Dobbiamo lavorare ancora, non possiamo permetterci di partire come siamo partiti stasera”.

Recupererà qualcuno per gli scontri diretti?

“A Torino forse recuperiamo qualcuno part-time, mi auguro che possa succedere dopo la sosta. A Torino sarà difficile per noi, l’importante sarà recuperare energie ma i 40 secondi iniziali non si devono ripetere”.

Nel primo tempo però troppo lontani dal portatore, solamente 4 falli commessi.

“Sì. Quando si abbassava Paredes a palleggiare non portavamo pressione, anche Cacace era distante dal braccetto di destra. Non abbiamo avuto la forza di andare a pressare a tutto campo, sull’aggressività che non abbiamo avuto si è vista la qualità della Roma che meritava anche un vantaggio maggiore. La fortuna è stata chiudere con quel risultato, anche se abbiamo avuto l’occasione. Poi abbiamo fatto troppo poco, anche sull’ultima palla di Kouamé non ci abbiamo creduto. Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo lasciato troppe rotazioni e ci hanno fatto correre in giro per il campo a vuoto”.