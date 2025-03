EMPOLI-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non si ferma più: battuto anche l’Empoli al Castellani, decide un gol di Soulè nei primi secondi di partita. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Castellani per affrontare i toscani nel match valido per la ventottesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Una sola parata, nemmeno troppo difficile, in tutto il match.

Nelsson 6,5 – Usa le maniere dure per arginare i diretti avversari.

Hummels 7 – Gli attaccanti dell’Empoli lo impegnano davvero poco e lui si concede il lusso di provare anche qualche pregevole percussione centrale.

Ndicka 6,5 – Sempre ben piazzato e attento ad arginare le rare scorribande degli attaccanti empolesi.

Saud 6 – Parte un po’ troppo timido con troppi passaggi all’indietro, poi comincia a proporsi facendosi apprezzare. Dal 64′ Rensch 6 – Lucido nei ripiegamenti.

Konè 7 – E’ in partita e si vede subito. Domina a centrocampo, quando sgasa non lo prende nessuno. Coglie un palo pieno dopo una bella percussione centrale.

Paredes 6 – La Roma sblocca subito il match, lui prende il controllo delle operazioni con sagacia, senza strafare. Dal 64′ Cristante 6 – Entra nel momento di gestione del match.

Salah-Eddine 5,5 – Pronti via, sforna l’assist per il vantaggio di Soulè. Poi però perde due palloni sanguinosi che fanno infuriare Ranieri. Sembra dotato di un buon piede, ma deve sgrezzarsi. Dal 64′ Angelino 6 – Qualche buon guizzo, ma stavolta non trova la conclusione vincente.

Soulè 7,5 – Partita sontuosa di un calciatore che sembra essersi finalmente sbloccato: segna subito con un gol per niente banale, poi gioca a tutto campo distribuendo assist regolarmente non sfruttati a dovere dai compagni. Dall’80’ Baldanzi 6,5 – Solo dieci minuti, ma molto determinanti.

Pellegrini 6,5 – Sbaglia un rigore in movimento su assist di Shomurodov, poi però regala un gioiello all’uzbeko dopo un controllo volante da applausi. Gol fallito a parte, gioca una buona partita.

Shomurodov 6 – Difficile giudicare la sua gara di oggi: lotta, si fa trovare su tutti i palloni, avrebbe la possibilità di segnare almeno un paio di gol ma li spreca. Voto alto alla prestazione, molto basso alla freddezza sotto porta. Dal 71′ Dovbyk 5,5 – Fa arrabbiare Ranieri con un ingresso in campo troppo indolente.

CLAUDIO RANIERI 7,5 – Non sbaglia una mossa. Anche oggi opera una serie importante di cambi, ma il risultato è sempre lo stesso e cioè la vittoria. Giù il cappello.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini