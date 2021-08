Davide Lippi vuole portare Mayoral alla Fiorentina. Ma Mourinho…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Confermata dall’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), l’indiscrezione di mercato circolata ieri: la Fiorentina sta seriamente pensando di prendere Borja Mayoral, attaccante della Roma, con Davide Lippi che sta conducendo l’operazione.

Ovviamente i viola non dovrebbero trattare con i giallorossi per l’acquisto dello spagnolo, ma con il Real Madrid, proprietario del cartellino del centravanti. La Roma però ha un diritto di riacquisto da 20 milioni al termine di questa stagione, e dovrebbe prima dare il suo ok al trasferimento.

Ipotesi improbabile quest’ultima: Josè Mourinho infatti, pur sembrando preferire al momento Abraham e Shomurodov a Borja Mayoral, vuole avere tre attaccanti in rosa da far ruotare nel corso della stagione.

A questo punto diventa difficile pensare che lo Special One possa dare il via libera alla partenza dello spagnolo, una mossa che depaupererebbe il potenziale offensivo della squadra.

Fonte: Il Tempo