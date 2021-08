Dzeko: “Roma è un pezzo di cuore, tiferò sempre per i miei ex compagni”

NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko ha rilasciato un’intervista a Dazn. Tra i vari argomenti affrontati, il centravanti bosniaco ha parlato anche dell’esperienza con la Roma e di quanto il giocatore e la sua famiglia siano ancora legati alla città e alla squadra capitolina.

“Roma per me rimane sempre un pezzo di cuore perché siamo stati sei anni insieme, che non è poco”, le parole di Dzeko. “I miei tre figli sono nati a Roma e soprattutto per loro sarà la casa numero uno. Ho sempre bei ricordi di Roma, il post che ho fatto è una cosa che mi è venuta naturale”.

Edin ha proseguito: “Roma mi ha dato tanto e tiferò sempre per i miei ex compagni. Voglio che facciano bene per 36 partite all’anno, escluse quelle contro l’Inter. Abbiamo vissuto sei anni importantissimi ed è stata un’esperienza incredibile“.

Chiusura su un piccolo retroscena di mercato legato al suo passaggio all’Inter: “Se qualcuno ha mediato per farmi arrivare qui all’Inter? Kolarov ha fatto un po’…”

Fonte: DAZN