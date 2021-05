De Gea, Sanches, Hojbjerg e Vinicius: tutti i colpi per la Roma di Mou

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sarà un mercato movimentato e con qualche sorpresa quello che attende la Roma di Mourinho. Ci si affiderà molto a Jorge Mendes che aiuterà Tiago Pinto a piazzare anche i tanti esuberi in rosa.

Nella sua scuderia ci sono alcuni profili che potrebbero fare al caso della rosa: i portieri Rui Patricio e Jose Sà, il centrocampista portoghese Renato Sanches del Lille e il centravanti André Silva.

Per la porta però attenzione anche a David de Gea, che in questa stagione al Manchester United è stato “panchinato” dal più giovane Henderson: può diventare un nome caldo.

Con lui altri due nomi scritti con la matita rossa e sono Eric Dier, difensore 27enne, e Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese di 25 anni che lo Special One ha allenato al Tottenham. Degli inglesi potrebbe piacere anche l’attaccante Carlos Vinicius che tra l’altro è gestito proprio da Mendes.

Al portoghese piace da tempo anche Sabitzer del Lipsia e due giocatori che la Roma si troverà davanti giovedì: Matic e Mata. Novità attese anche nello staff tecnico: Mou ha sempre voluto un ex della squadra. E per questo si torna a parlare della suggestione Daniele De Rossi, dopo l’esperienza con la Nazionale a Euro 2021. Ancora più clamoroso sarebbe il ritorno di Francesco Totti in un ruolo dirigenziale.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport