Difesa a 4 e ripartenze improvvise: ecco come giocherà la Roma di Mou

AS ROMA NEWS – Come sarà la Roma di Mourinho? La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), prova oggi a ipotizzare come giocherà la squadra giallorossa con il portoghese in panchina.

Si parte dalla filosofia di Mou, che è sempre la stessa: attesa dell’avversario, squadra compatta negli ultimi 35 metri di campo per poi colpire con ripartenze improvvise. Per questo motivo il possesso palla sarà spesso in mano agli avversari, mentre si punterà forte sul pressing condizionato al recupero palla e poi ricerca della verticalità sugli attaccanti.

L’organizzazione difensiva è meticolosa, esattamente come Mourinho ama squadre forti dal punti di vista fisico e atletico. Della rosa attuale ci sono alcuni giocatori che sembrano fatti a pennello per il portoghese. Zaniolo, appunto, è uno di questi. Il tridente dei trequartisti dovrebbe essere composto da lui, Pellegrini e Mkhitaryan. Sull’armeno, però, ci sono ancora due punti: il rinnovo di contratto e i litigi che tra i due ci sono stati in passato. Potrebbe invece rientrare a Trigoria il turco Under che Mou voleva al Tottenham.

Dietro Karsdorp e Spinazzola torneranno a fare i terzini nella linea a quattro. Al centro si punterà su Mancini, ma anche su Smalling che aveva un buon rapporto col tecnico allo United. A centrocampo intoccabile Veretout, giocatore box to box, ma anche Villar e Cristante hanno il gradimento di Mourinho.

