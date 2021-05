Arriva Mourinho, ma che mercato sarà? I giornali si dividono: “In arrivo grandi acquisti”, “Niente instant team”

AS ROMA CALCIOMERCATO – L’arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma sta facendo sognare i tifosi giallorossi. Perchè il portoghese, oltre ad essere un allenatore vincente, è anche sinonimo di grandi acquisti. Ma sarà così anche alla Roma, e soprattutto in tempi di Covid?

E’ ancora troppo presto per saperlo. Ma sui giornali già si comincia a scorgere quello che può essere per sommi capi il progetto dei Friedkin con Mourinho come allenatore. E tra i vari quotidiani sembra esserci una certa divergenza di vedute.

Per la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), i tifosi faranno meglio a scordarsi una campagna acquisti faraonica. “I Friedkin sono stati chiari: a Mourinho non sarà costruito in “instant team” in grado di vincere subito, ma un gruppo che nel tempo dovrebbe scalare le gerarchie del calcio italiano“, scrive il quotidiano.

Di segno diametralmente opposto il pensiero di Leggo (F. Balzani) che invece scrive: “Ora viene il bello. Perché a Mourinho sono stati garantiti colpi che permetteranno alla rosa di poter tornare a competere per la Champions”.

Per Il Tempo (E. Zotti), la Roma non farà investimenti per top player trentenni con ingaggi faraonici. “Questo non vuol dire che non verrà fatto un mercato all’altezza, ma che si cercheranno giovani talenti in grado di integrarsi in un progetto a lungo termine che mira a far rimanere stabilmente la Roma tra le big in campo nazionale ed europeo”.

L’impressione è che nessuno sappia veramente quali siano i piani dei Friedkin, e che da qui alla prossima estate ne vedremo ancora delle belle.

Giallorossi.net – G. Pinoli