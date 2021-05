Sarri ci resta male: dà l’ok alla Roma, ma i Friedkin lo mollano per Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sedotto e abbandonato. Maurizio Sarri viene scaricato dalla Roma proprio quando sembrava tutto fatto. O quasi. Il tecnico, raccontano oggi i giornali, era stato sondato dalla dirigenza capitolina e lui aveva dato l’ok alla rosa.

Ma i Friedkin avevano ben altro in testa. Ai proprietari infatti non piaceva troppo l’idea di un allenatore italiano. Preferivano un tecnico di respiro internazionale. E quando hanno saputo che un certo Josè Mourinho aveva aperto all’idea di allenare al Roma, non ci hanno pensato due volte.

Per questo sono volati improvvisamente a Londra, saltando addirittura la partita di andata contro il Manchester United. C’era un certo Mou da convincere. E quando si sono accorti che lo Special One era allettato all’idea di misurarsi in una piazza come Roma, non c’hanno pensato due volte a chiudere con il portoghese.

Così è saltato anche l’incontro che era in programma con Ramadami, agente del tecnico toscano, dopo la gara di andata contro i Red Devils. Sarri dunque resta col cerino in mano, e ora aspetta una chiamata dal Tottenham, o che il valzer sulle panchine italiane possa spalancargli un’opportunità per rilanciarsi in Italia.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero