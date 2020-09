De Laurentiis: “Milik? Ora davanti a offerte importanti cedo qualunque giocatore”

ALTRE NOTIZIE – In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato delle possibili cessioni di Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik, quest’ultimo in orbita Roma, svelando la nuova filosofia del club sul mercato:

“D’ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti noi cederemo tutti, anche se stanno con noi da un anno. Ho capito che in questo Paese, che non garantisce nulla, e in quest’Europa, che un disfacimento totale, bisogna vivere alla giornata.

È quello che ci richiedono. Noi faremo le nostre guerre e cercheremo di vincere sempre. Quando mi sono state offerte 110 milioni di sterline, sono stato scorretto a non cedere Koulibaly in Premier”.