De Mos (ex allenatore Ajax): “Rensch non sa difendere, non capisco cosa veda in lui la Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la stroncatura di Marco Van Basten, per Devyne Rensch ora arriva anche quella di Aad de Mos, allenatore dell’Ajax dal 1982 al 1985. L’ex tecnico dei lancieri ha rilasciato un’intervista al portale olandese Soccernews, e tra i vari temi trattati si è soffermato sul terzino destro a un passo dalla Roma.

“Rensch è un ragazzo che sa solo costruire il gioco e attaccare ma non sa difendere“, le parole di de Mos. “È sempre pronto all’errore, quindi non capisco cosa veda in lui la Roma“.

