L’ex giallorosso Kluivert ruba la scena in Premier: 10 gol e 3 assist, il Bournemouth di Pinto vola

AS ROMA NOTIZIE – Momento magico per Justin Kluivert, ex attaccante della Roma trasferitosi al Bournemouth nell’estate del 2023 quando Tiago Pinto era ancora il direttore sportivo giallorosso. Con la tripletta messa a segno oggi nella larga vittoria in casa del Newcastle (1-4), l’attaccante olandese si è portato a casa il pallone oltre che la palma di migliore in campo.

Quella che sta vivendo Kluivert, ora 25enne, è una stagione d’oro: per lui 10 gol e 3 assist con la maglia del club inglese. Un impatto importante in un campionato molto duro come la Premier. A gongolare è anche Tiago Pinto, attuale gm del Bournemouth, che dopo averlo ceduto per circa 11 milioni ora si ritrova tra le mani un calciatore che vede almeno raddoppiare il suo valore di mercato.

🍒✨ Justin Kluivert reaches 10 goals, 3 assists this season in all competitions following today’s brace. Bournemouth signed him for €11m in 2023, excellent piece of business. 🇳🇱 pic.twitter.com/b3uFXzgkZm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025

Con il 4 a 1 di oggi, il Bournemouth raggiunge quota 37 punti in classifica, a meno uno proprio da quel Newcastle travolto oggi che occupa la quarta posizione in Premier, ultimo posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!