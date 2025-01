Le Fee, esordio da titolare nel Sunderland: pareggio sfortunato sul campo del Burnley (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Esordio per Enzo Le Fee con la maglia del Sunderland in Championship. Il centrocampista ex Roma ha giocato titolare nel match contro il Burnley, padrone di casa, terminato senza reti.

Si trattava di uno scontro diretto molto delicato, dato che le due formazioni erano divise in classifica da soli due punti. Il Sunderland ha avuto più occasioni da gol e ha sfiorato la rete in diverse riprese, ma il Burnley è riuscito a portarsi a casa un pareggio insperato. Decisivi in tal senso i due rigori sbagliati da Isidor nella ripresa, entrambi parati da Trafford.

Per Le Fee, schierato largo a sinistra dal suo allenatore, un bell’assist non sfruttato a dovere dallo stesso Isidor e un cartellino giallo. Buona comunque la prova del francese. Il centrocampista verrà obbligatoriamente riscattato dal Sunderland per 24 milioni di euro nel caso in cui la squadra dovesse ottenere la qualificazione in Premier. Al momento la squadra di Le Fee occupa la quarta posizione in classifica a quota 51 punti, a due lunghezze dal Burnley che divide la prima piazza con il Leeds, che però ha una partita in meno.

Giallorossi.net – T. De Cortis

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!