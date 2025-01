PRIMAVERA: Roma-Monza 1-1. Il gol di Nardin non basta, solo un pari per i giallorossi al Tre Fontane

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera fa un passo indietro e non va oltre l’1-1 contro il Monza nel match valido per la ventesima giornata di campionato giocato questo pomeriggio al Tre Fontane. Dopo un primo tempo bloccato, i giallorossi passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Nardin sul calcio d’angolo battuto da Romano.

Al 74’ arriva però la reazione degli ospiti e Troise sigla la rete del pareggio approfittando di una dormita della difesa dei capitolini. Vani i tentativi dei ragazzi di Falsini di trovare il gol vittoria. In seguito a questo risultato la Roma resta in vetta alla classifica e sale a 40 punti in attesa della partita del Sassuolo, a quota 37.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: De Marzi; Sangaré (71′ Marchetti), Seck, Nardin, Cama (87′ Litti); Levak, Di Nunzio, Panico (46′ Romano); Coletta; Zefi, Sugamele.

A disp.: Jovanovic, Golic, Mlakar, Terlizzi, Della Rocca, Ivkovic, Ceccarelli, Arduini.

All. Falsini.

MONZA: Ciardi; Azarovs, Domanico, Crasta; Nené, Lupinetti (68′ Troise), Ballabio, Berretta (86′ Bagnaschi), De Bonis (86′ Miani); Longhi (65′ Gaye), Zanaboni (68′ Capolupo).

A disp.: Vailati, Pedrazzini, Giubrone, Reita, Porta.

All.: Brevi.

Marcatori: 57′ Nardin, 74′ Troise.

