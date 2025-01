Pellegrini, lieve stiramento al collaterale destro: salta l’AZ, in dubbio per l’Udinese

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la botta al ginocchio rimediata nella sfida contro il Genoa, in mattinata il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini si è sottoposto a controlli strumentali presso il Campus Bio Medico per valutare l’entità del problema.

Gli esami svolti dal centrocampista hanno evidenziato soltanto un lieve stiramento del collaterale destro. Con ogni probabilità il numero 7 salterà la trasferta contro l’Az Alkmaar in Europa League in programma giovedì prossimo e proverà a recuperare per la sfida contro l’Udinese, in programma domenica 26 gennaio alle 15.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!