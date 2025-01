CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 18 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:45 – RENSCH AI DETTAGLI – Fabrizio Romano conferma: Devyne Rensch (22) si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. Roma e Ajax stanno sistemando gli ultimi dettagli, poi il terzino potrà volare nella Capitale.

Ore 11:05 – IL FENERBAHCE PREPARA L’ASSALTO A NDICKA – Dopo l’interessamento per Hermoso, il Fenerbahce di José Mourinho sembrerebbe aver messo gli occhi su Evan Ndicka (25). Dalla Turchia rivelano come il club di Istanbul sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni per assicurarsi il difensore ivoriano. (Fotomac.tr)

Ore 10:30 – DAHL E MANNINI, ALTRI AFFARI CON L’AJAX – Roma e Ajax stanno trattando altri affari, slegati dal trasferimento di Rensch in giallorosso: Samuel Dahl (21) potrebbe trasferirsi in Olanda in prestito, ma i lancieri stanno valutando anche Mattia Mannini (18), esterno della Primavera romanista. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – FRATTESI IL COLPO LAST MINUTE – Ghisolfi e la Roma restano vigili su Davide Frattesi (25): può essere il colpo degli ultimi giorni di mercato, con i giallorossi che sono pronti a presentare un’offerta per il calciatore nel caso in cui l’Inter dovesse abbassare le sue pretese per lasciar partire il suo centrocampista. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – SONDAGGIO FIORENTINA PER CRISTANTE – Bryan Cristante (29) è finito nel mirino della Fiorentina, che per il momento ha effettuato un sondaggio…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:40 – RENSCH IN CHIUSURA PER 5 MILIONI – Affare in chiusura tra Roma e Ajax per Devyne Rensch (22), che oggi compie 22 anni: accordo raggiunto per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Nei prossimi giorni è atteso l’arrivo del jolly difensivo nella Capitale. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

