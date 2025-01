Calciomercato Roma, Fiorentina su Cristante: i viola valutano il suo acquisto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La seconda metà di gennaio si preannuncia molto movimentata in casa Roma, con diverse operazioni in entrata e in uscita pronte a concretizzarsi. Una di queste potrebbe essere l’addio di Bryan Cristante, direzione Firenze.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la Fiorentina è interessata al centrocampista 29enne della Roma e sta valutando il suo acquisto fin da questo mercato invernale. Per il momento si tratterebbe solo di un sondaggio, e non è partita una vera trattativa con il club giallorosso. Sono attesi possibili sviluppi, pista da seguire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!