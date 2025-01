COMFORT ROME

AS ROMA NEWS – Ormai è un dato di fatto: la Roma che gioca tra le mura amiche dell’Olimpico è una squadra molto più sicura di sé rispetto a quella timida e impacciata vista lontano dalla Capitale. A farne le spese ieri è il Genoa di Vieira, che da quando è alla guida del club ligure non aveva mai perso una partita in trasferta. Con il 3 a 1 rifilato ai rossoblù, i giallorossi ottengono la quarta vittoria consecutiva interna in campionato, la sesta se si considerano anche le coppe europee. Un dato in netta controtendenza rispetto ai risultati ottenuti fuori casa.

Quella vista contro il Genoa non è stata la migliore Roma della stagione, ma il risultato finale è netto e pulito. Con Ranieri la squadra appare molto più quadrata, solida difensivamente e concreta in attacco. Il rientro in campo di Saelemaekers e la ritrovata integrità fisica di Dybala sono senza alcun dubbio due fattori chiave che hanno permesso alla Roma di ritrovare qualità e imprevedibilità dalla trequarti in su.

Il Genoa è riuscito a reggere per un tempo, ma nella ripresa la svolta più o meno forzata è rappresentata dal cambio Pellegrini-El Shaarawy: Ranieri toglie il capitano (anche ieri non particolarmente brillante) colpito al ginocchio prima dell’intervallo e fa spazio a un Faraone in grande spolvero. La mossa cambia la partita: Elsha realizza la rete del nuovo vantaggio giallorosso, poi è un autogol di Leali, provocato da un super Dybala, a mettere in ghiaccio il match.

La Roma prosegue la striscia di risultati utili: 11 punti nelle ultime 5 partite sono un buon bottino che porta i giallorossi al nono posto in classifica. Un risultato molto deludente se considerato globalmente, ma assolutamente confortante se si pensa alla situazione in cui si era cacciata la squadra dopo una prima metà di stagione drammatica. La zona salvezza ora è a distanza di sicurezza, e con tutto il girone di ritorno ancora da giocare l’obiettivo è provare ad attaccare le posizioni più alte della classifica. Il ritardo accumulato però rende proibitivo il sogno della scalata.

Giovedì intanto la Roma sarà di nuovo di scena in Europa: vincendo contro l’AZ, Dybala e compagni potrebbe conservare una piccola speranza di ottenere il pass per la seconda fase senza passare per il playoff. Le coppe ora diventano primarie nella stagione romanista. Anche per questo Ranieri attende rinforzi dal mercato: con i tanti impegni ravvicinati, poter contare su una rosa lunga potrà fare la differenza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!