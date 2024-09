De Rossi amaro: “Fare la fine di Mourinho? Il mio destino come quello di ogni altro allenatore”

AS ROMA NOTIZIE – Sfigurato, frastornato e deluso. Così viene descritto Daniele De Rossi al termine di Genoa-Roma. Il gol di De Winter all’ultimo secondo è un boccone amarissimo per il tecnico. La sua Roma non sa più cosa significa il termine “vittoria”.

Per i giallorossi la crisi è conclamata: 3 punti dopo 4 partite mettono già sulla graticola l’ex capitano. Nella pancia di Marassi riecheggiano le parole di Francesco Totti, che qualche giorno fa aveva così sentenziato: “Daniele è il parafulmine e rischia di fare la fine di Mourinho“. Parole che fanno accennare a De Rossi un sorriso simile al ringhio di un animale in gabbia.

“Lo siamo un po’ tutti in un ruolo simile ad un parafulmine. Siamo responsabili di quello che accade. Sono stato preso in un momento difficile della Roma dal punto di vista ambientale per quello che rappresentavo e rappresento come ex giocatore e poi penso di essermi meritato di restare. Se fare la fine di Mourinho vuol dire essere mandati via perché i risultati non vengono penso che il mio destino sia lo stesso di tutti gli altri allenatori.

Lo sapete che anche io darei un braccio per Francesco, ma va chiesto a lui cosa intendesse. Lo ripeto, tutti gli allenatori sono un po’ dei parafulmini, sono i primi responsabili anche quando magari ci sono tante cose insieme che rendono una squadra più o meno grande, ma il primo a pagare è sempre l’allenatore“.

