Tegola Saelemaekers: sospetta frattura della caviglia. Oggi altri esami, rischia 2 mesi di stop

NOTIZIE AS ROMA – Tegola pesante in casa Roma: Alexis Saelemaekers rischia un lungo stop dopo l’infortunio occorsogli nel corso del secondo tempo della partita contro il Genoa.

I primi controlli non sono stati incoraggianti: l’esterno belga potrebbe aver subito una frattura della caviglia destra. Il calciatore si è recato al Campus Biomedico di Trigoria appena la squadra è rientrata nella Capitale dopo la trasferta di Genova.

Oggi saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilire l’entità dell’infortunio e la durata dello stop, che potrebbe variare da alcune settimane a un paio di mesi. Da valutare anche se sarà necessario intervenire chirurgicamente o se invece si deciderà di seguire una terapia conservativa.

Non una bella notizia per De Rossi, che considerava Saelemaekers un titolare di questa squadra. E con Zalewski fuori rosa, ora la coperta a sinistra comincia già a farsi corta per la Roma.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport

