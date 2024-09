SERIE A: l’Atalanta batte la Fiorentina in rimonta (3-2). Pareggio a reti bianche tra Torino e Lecce

ALTRE NOTIZIE – Partita pirotecnica tra Atalanta e Fiorentina nella quarta giornata di campionato: al Gewiss Stadium finisce 3-2 per i nerazzurri.

Gli ospiti passano in vantaggio al 15′ con la rete di Martinez Quarta, ma Retegui al 21′ ristabilisce l’equilibrio. La Fiorentina va di nuovo avanti con Kean al 32′, ma nel finale di primo tempo De Ketelaere firma il 2-2, poi nel recupero Lookman ribalta la sfida regalando la vittoria alla formazione di Gasperini.

L’Atalanta si porta a quota 6 punti in classifica, la Fiorentina resta a 3 come la Roma. In campo dal primo minuto Edoardo Bove, sostituito nella ripresa da Palladino.

Pareggio a reti bianche tra Torino e Lecce nell’altro match delle 15: finisce 0 a 0 allo stadio Olimpico, ma a recriminare sono più i salentini, decisamente più pericolosi dei granata nel corso dei 90 minuti.