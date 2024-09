DE ROSSI: “Contenti di questa formazione, sono fiducioso. Meglio far esordire Hermoso e Hummels in casa. Totti? Darei un braccio per lui”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Genoa-Roma, gara valida per la quarta giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Hermoso ha bisogno ancora di tempo?

“Di poco tempo, è pronto e può giocare. Metterlo dall’inizio significava avere già un cambio assicurato, non sapevamo come avrebbe potuto reagire in un nuovo stadio e in un nuovo campionato. Sicuramente entrerà a partita in corso e ci darà una grande mano come Mats. Siamo contenti di questa formazione, sono fiducioso. Meglio far esordire Hermoso e Hummels in casa”.

Roma a trazione offensiva oggi.

“Il Genoa ti lascia giocare nella sua metà campo ma devi essere bravo a non perdere spesso il pallone. Giocare a tre con i quinti aperti mi piace se sono offensivi o con quinti abbassati a terzini quando si incontrano squadre particolarmente offensive. Era giusto dare minuti a El Shaarawy, aveva alcune difficoltà in allenamento all’inizio e ora ha dato segni di crescita”.

Le parole di Totti?

“Totti fa sempre rumore, specialmente a Roma perché quando parla lui si girano tutti. Oggi pensiamo alla partita. Dico che lui darebbe un braccio per me e io lo darei per lui”.

