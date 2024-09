DYBALA: “Bisogna guardare avanti, ma ognuno di noi deve dare qualcosa in più”

AS ROMA NEWS – E’ stato tra i migliori in campo quest’oggi Paulo Dybala, ma la prestazione dell’argentino non è bastata ai giallorossi per ottenere la prima vittoria stagionale.

La Joya ha affidato ai suoi profili social il proprio pensiero sul momento della Roma dopo il pareggio contro il Genoa di oggi: “Bisogna guardare avanti consapevoli di dover dare qualcosa in più ognuno. Daje Roma sempre”.

La squadra, dopo questo inizio di campionato molto deludente, occupa la 15esima posizione in classifica, a soli tre punti dopo quattro giornate disputate.

