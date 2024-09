GENOA-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro pareggio della Roma, beffata a Marassi all’ultimo minuto di recupero dal colpo di testa di De Winter, che risponde al vantaggio giallorosso di Dovbyk.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi a Marassi per affrontare i liguri nel match valido per la quarta giornata di campionato:

Svilar 7 – Primo tempo da spettatore. Nella ripresa invece la musica cambia e deve darsi da fare per proteggere la porta giallorossa. Nulla può sul colpo di testa ravvicinato di De Winter.

Mancini 6 – Si destreggia con efficacia nella difesa a tre.

Ndicka 5,5 – Funziona come perno centrale. Vince il duello con Pinamonti, ma si perde De Winter in occasione dell’1 a 1.

Angelino 6,5 – Si sdoppia nel ruolo di esterno e terzo centrale. Se la cava bene anche grazie al suo sinistro delicato.

El Shaarawy 6 – Parte così così, poi la sua prestazione migliora. Gollini si supera per negargli il gol. Nella ripresa la spinta su quella fascia da parte dei liguri si fa più costante e De Rossi lo toglie dal campo. Dal 61′ Celik 5 – Con lui la situazione non migliora. Da quella parte il Genoa butta dentro palloni a ripetizione fino al gol dell”1 a 1.

Konè 7 – Ottimo esordio dal primo minuto. Crea gioco, conquista palloni, sfiora il gol.

Cristante 5,5 – Partenza negativa con qualche pallone perso di troppo, poi alza il livello dell’attenzione. Prezioso nel murare gli avversari, ma dà poca qualità alla manovra.

Pisilli 7 – Gran primo tempo dell’ex Primavera, intermedio di gamba che lascia intravedere segnali importanti. Nella ripresa cala fisicamente e viene sostituito. Dal 61′ Pellegrini 5 – Manca del tutto la sostanza.

Saelemaekers 6,5 – Schierato largo a sinistra, fa tutta la fascia con grande abnegazione. Si fa male, la sua uscita dal campo coincide col calo della squadra. Dal 51′ Hermoso 5,5 – Entra per dare solidità ed esperienza al pacchetto arretrato, ma è troppo leggero nel lasciar battere De Winter in mezzo all’area.

Dybala 7 – Gioca a tutto campo, libero da posizioni vincolanti. Il risultato è una prestazione a tutto tondo. L’idea di toglierlo non è stata azzeccata. Dal 61′ Baldanzi 6 – Un paio di buone giocate in mezzo al campo, fa ammonire De Winter con un bello strappo.

Dovbyk 6 – Si divora un gol a pochi passi da Gollini, ma poi si riscatta con una zampata che conferma le sue doti da rapinatore d’area. Nella ripresa però si fa ipnotizzare di nuovo dal portiere genoano. Troppo sprecone. Dall’81’ Shomurodov 5 – Pochi palloni giocati, tutti sbagliati.

DANIELE DE ROSSI 5,5 – Indovina l’undici iniziale, con la Roma che crea gioco e occasioni. Nella ripresa la prestazione della squadra cala sensibilmente, e lui stavolta non azzecca i cambi. La classifica dice 3 punti dopo 4 partite: impietosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!