De Rossi, ancora una stagione. Under 18 a Parisi, torna Conti jr

AS ROMA NEWS – L’ufficialità ancora non c’è, ma ci sarà, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli). Anche se alla Roma sarebbe piaciuto vedere Alberto De Rossi nella dirigenza, il padre di Daniele guiderà ancora una volta la Primavera giallorossa.

I cambiamenti, all’interno del settore giovanile giallorosso, ci sono stati e sono ancora in corso, ma non sarà questo l’anno della grande rivoluzione. Intanto a Trigoria c’è un nuovo Conti: Andrea. Il figlio minore di Bruno, 43 anni, ha preso il patentino A da allenatore e dalla prossima stagione guiderà una delle squadre del settore giovanile. Partirà dal basso, con i ragazzi più piccoli, con la speranza, anno dopo anno, di salire di categoria.

L’altra grande opportunità è quella che verrà affidata a Aniello Parisi, che allenerà l’Under 18 con uno staff completamente rinnovato. Per l’ex allenatore del Crotone Primavera un’occasione per dimostrare tanto e magari sognare, il prossimo anno, il salto di categoria. Il sogno dei tifosi rimane quello di vedere sulla panchina Daniele De Rossi, ma da qui a dodici mesi tutto può davvero succedere.

La Roma non guarda così in là, ma al momento attuale: il turco Tarnivermis guiderà i 2005 con l’Under 16 (in rosa anche Cristian Totti), mentre nell’Under 17 ci sarà ancora Picarreta. Altre novità verranno studiate nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con De Sanctis, Bruno Conti e Zubiria al lavoro per cercare di definire tutto prima delle vacanze e non lasciare niente in sospeso.

