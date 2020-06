Smalling è a un passo. Scambio Mandragora-Cristante con iper-valutazione: 35 milioni

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Tra le tante incertezze legate ai conti della società che sembrano preannunciare l’apocalisse la Roma, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) sta per acquisire almeno una granitica certezza tecnica: Chris Smalling. Si è mosso in prima persona anche Guido Fienga esponendosi con il Manchester United.

La proposta è quella di un nuovo prestito oneroso a 3 milioni e un obbligo di riscatto fissato al 2021 tra i 12 e i 15 milioni di euro a condizioni “umane”. E’ un acquisto rischioso perché il difensore ha già 31 anni e sarebbe acquistato sulla soglia dei 32, ma è allo stesso tempo indispensabile per il reparto arretrato di Fonseca.

Intanto si lavora per lo scambio Cristante-Mandragora. E’ uno scambio vantaggioso sia per i giallorossi, che hanno acquistato il primo dall’Atalanta per 20 milioni più 10 di bonus non tutti maturati, sia per la Juve, che acquisterà il secondo dall’Udinese per 26. Sarà uno scambio alla pari con la valutazione reciproca di 35 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport