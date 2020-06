Mandragora per Cristante, c’è l’ok di Fonseca. E Smalling si avvicina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ultimi aggiornamenti sul mercato giallorosso arrivano questa mattina dai quotidiani “La Repubblica” (F. Ferrazza) e “Il Tempo” (F. Biafora).

Il primo racconta di come sia sempre più vicino lo scambio tra Roma e Juventus che prevede il passaggio a Trigoria di Rolando Mandragora, 23 anni, centrocampista della nazionale under 21 e attualmente in prestito all’Udinese. Fonseca, racconta La Repubblica, ha già dato il suo ok all’affare, avendo promosso il mediano bianconero da lui definito “coraggioso“. Alla corte di Sarri finirebbe Bryan Cristante, calciatore che piace alla Juventus.

Si avvicina anche la permanenza, e stavolta a titolo definitivo, di Chris Smalling. Stando a quanto riferisce oggi Il Tempo, Fienga sta conducendo l’operazione in prima persona e ha offerto 3 milioni per il prestito oneroso più 14 per l’obbligo di riscatto, una proposta che ha riavvicinato l’inglese ai giallorossi e che potrebbe convincere il Manchester United. L’ottimismo cresce.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo