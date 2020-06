Volantini a New York, si tifa per Friedkin

ULTIME NEWS AS ROMA – Da una parte ci sono dei soci che spingono per fare un passo indietro e tendere la mano a Friedkin, dall’altra c’è invece Pallotta che vuole andare avanti ed evitare pericolose minusvalenze sul prezzo finale di vendita. Lo scrive oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Insomma, la situazione della proprietà della Roma continua ad essere al centro dell’attenzione dei mercati finanziari ma non solo. Tanto che ieri in giro per Manatthan, a New York, giravano anche una serie di maxi volantini (circa 200, distribuiti in una ventina di strade) in cui si invocava l’arrivo della nuova proprietà: “Friedkin, Roma wants you“. Insomma, la partita potrebbe anche riaprirsi, magari con un passo in avanti da entrambi le parti, chissà.

Allo stato attuale la panacea a tutti i mali può essere solo la qualificazione alla prossima Champions League. In caso contrario, bisognerà ricorrere ad un corposo trading dei giocatori, il che molto probabilmente finirebbe anche con il far scendere il valore della patrimonializzazione del club. Insomma, una situazione complicata da ogni punto di vista e da qualsiasi latitudine la si voglia analizzare.

Una mano, inevitabilmente, la può dare anche un’accelerazione improvvisa sullo stadio, perché una Roma con i permessi a costruire varrebbe sicuramente di più della Roma attuale. A tal proposito, tra l’altro, c’è da segnalare come ieri in alcuni ambienti della finanza capitolina girasse con insistenza la voce di un Pallotta pronto a tornare alla carica per i terreni di Tor di Valle.

Fonte: Gazzetta dello Sport