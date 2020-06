Roma, Pedro è più vicino. Under e Kluivert in uscita, Kean e Boga nel mirino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato della Roma, racconta oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), sarà inevitabilmente influenzato dai conti in rosso del club. Tante cessioni quindi, ma anche diverse operazioni in entrata.

Si avvicina Pedro, attaccante spagnolo in scadenza di contratto col Chelsea: la Roma è in vantaggio rispetto alle concorrenti. In cima alla lista delle entrate c’è anche Moise Kean, per il quale Petrachi e Raiola continuano a lavorare con l’Everton. Nell’affare col club inglese potrebbe rientrare Cengiz Under, uno dei primi indiziati a lasciare la Roma in estate: piace, e tanto, ad Ancelotti.

Un altro pronto a fare le valigie è Justin Kluivert, ma anche Gianluca Mancini sta muovendo appetiti di diversi club, sia italiani che europei. La Roma resta vigile su Boga che non verrà riscattato dal Chelsea e resterà in Italia. Ancora da chiarire il futuro di Florenzi: il Valencia potrebbe riscattarlo, mentre in Italia piace a Fiorentina e Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport