AS ROMA NEWS – “Roma, i conti peggiorano“, titola l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora). Il rosso da record del club giallorosso continua a salire e tocca la cifra di 126,4 milioni di euro al 31 marzo (29,5 alla stessa data nel 2019). La società ha preparato una relazione che ha lo scopo di fornire agli azionisti un’informativa in merito alla situazione del club.

Nel documento si fa presente che la AS Roma SPV LLC ha confermato il proprio impegno a fornire il supporto finanziario necessario per far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento almeno fino al 31 dicembre 2020. Parlando di campo cresce l’ottimismo per la permanenza di Smalling. Nelle ultime settimane i contatti tra Roma e Manchester United sono stati costanti e fruttuosi, soprattutto grazie alla volontà del giocatore.

I giallorossi, rappresentati in questa trattativa dall’ad Fienga, hanno messo sul piatto 3 milioni per un nuovo prestito oneroso più altri 14 per l’obbligo di riscatto. Continuano i contatti anche con la Juventus. Paratici e Petrachi si sono incontrati già due volte e stanno ragionando su tutti i possibili nomi da inserire nell’affare: i bianconeri apprezzano Cristante, i giallorossi Mandragora.

Fonte: Il Tempo