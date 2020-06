Sagome e luci sugli spalti per salvare il fattore campo

ALTRE NOTIZIE – La Germania ha fatto da apripista per “riempire” gli stadi vuoti: sagome di cartone con le immagini dei tifosi veri, video messaggi sul maxi schermo a partita in corso, cori registrati. In Danimarca si è andati oltre: l’Aarhus ha creato insieme alla piattaforma Zoom uno stadio virtuale.

In Italia, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (G. B. Olivero) mancano due settimane alla ripresa e sono ancora in fase di studio le iniziative per rendere gli stadi meno deprimenti. Il Cagliari si sta già attrezzando e vorrebbe utilizzare luci a led e cartonati per simulare la presenza dei tifosi. L’Inter proietterà grafiche tramite led addizionali e poi immagini virtuali grazie all’aiuto dei vari broadcast, anche il Milan potrebbe seguire questa strada.

La Lazio ha promosso l’acquisto di gigantografie per i tifosi che ne facciano richiesta. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. Intanto c’è da notare il dato in Bundesliga che riguarda le partite casalinghe vinte: prima della pausa il 43,3%, ora soltanto il 22,2% che sarebbero 8 successi su 36 incontri.

Fonte: Gazzetta dello Sport