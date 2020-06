Schick: “Vorrei restare al Lipsia, ma sono i due club a doversi mettere d’accordo”

AS ROMA NEWS – L’attaccante della Roma in prestito al Lipsia Patrik Schick ha rilasciato delle dichiarazioni a “Sport Buzzer“. Tra gli argomenti trattati la possibile permanenza in Germania e la partita, indimenticabile, vissuta con i colori giallorossi contro il Barcellona.

Ecco le sue parole: “Il mio futuro? Non sono la persona giusta con cui parlarne, sono i due club a dover trovare un accordo. Ma ho detto più volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo.”

“La partita più bella della mia carriera? E’ stata sicuramente quella contro il Barcellona. Abbiamo perso 4-1 all’andata e vinto 3-0 al ritorno. Una serata magica che spero di rivivere in carriera”.