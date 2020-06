La Roma in crisi chiama Zaniolo e Pellegrini: “Voi non partirete”

ULTIME NEWS AS ROMA – Nonostante i conti siano in rosso e i segnali preoccupanti, la Roma non venderà Zaniolo e Pellegrini. Lo rivela l’edizione odierna de “La Repubblica” (M. Pinci). Cessioni ce ne saranno, da Kluivert a Under, passando per Riccardi e Florenzi, ma i due gioielli saranno intoccabili.

Tanto che, racconta il giornale oggi in edicola, la dirigenza capitolina ha già contattato gli agenti dei due calciatori per assicurare che Zaniolo e Pellegrini non sono sul mercato e non partiranno. Da loro ripartirà il nuovo progetto del club, e la Roma ha assunto con loro un impegno formale.

Fonte: La Repubblica