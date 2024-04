De Rossi aspetta, Friedkin prende tempo: per il rinnovo bisogna attendere, ma c’è una data

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Me la giocherò fino alla morte per rimanere qui“. Lo aveva detto chiaro e tondo Daniele De Rossi nel corso della sua prima conferenza da allenatore della Roma. E in effetti l’ex capitano sembra essere davvero vicino a quel rinnovo di contratto che qualche mese fa sembrava essere molto improbabile.

I Friedkin avevano infatti deciso di puntare su di lui per soli sei mesi, senza inserire nell’accordo un rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. I texani infatti hanno voluto tenersi le mani libere per decidere in piena libertà sul futuro tecnico della squadra.

La media punti della Roma sotto la guida di De Rossi sembra però aver impressionato anche la presidenza, che ora sta valutando seriamente il rinnovo del giovane tecnico. Nulla però è ancora deciso. Lo sa bene Daniele, che aspetta un segnale dalla proprietà per legarsi alla Roma anche per i prossimi anni.

I Friedkin vogliono attendere ancora: sarà decisivo questo mese di aprile, dove la squadra sarà attesa da una serie di scontri diretti che indirizzeranno la stagione giallorossa. Sarà solo allora, probabilmente dopo la gara interna contro il Bologna (22 aprile), e la trasferta di Napoli (il 28), che sarà chiaro il futuro di De Rossi.

