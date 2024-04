Roma e De Rossi, è un derby decisivo

AS ROMA NEWS – Meno due al derby della Capitale. In ballo molto più di una supremazia cittadina, con i giallorossi che partono davanti ai biancocelesti con sei punti di vantaggio. Roma e Lazio stanno cercando di guadagnarsi un posto nell’Europa che conta, e per farlo sabato dovranno provare a prendersi i tre punti.

Il pareggio non servirebbe a nessuno, e farebbe felici Bologna (distante ben 5 punti dagli uomini di De Rossi) e Atalanta (a meno due, ma con una gara da recuperare). La Roma, che giocherà in casa, recupererà i suoi uomini migliori: capitan Pellegrini ha riposato a Lecce per via della squalifica, Dybala ha giocato solo una manciata di minuti e ha sfruttato questa settimana per ritrovare brillantezza, Spinazzola è tornato in gruppo ed è pronto a partire tiolare.

In attacco poi spazio dal primo minuto a Stephan El Shaarawy, un giocatore che sembra non avere alternative di spessore nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. A meno che De Rossi non decida di provare Baldanzi e Dybala dietro a Lukaku unica punta in una sorta di 4-3-2-1. Zalewski infatti non sta dando le risposte attese nonostante le diverse chance offerte dal tecnico romanista.

Occhi puntati poi su Big Rom, le cui prestazioni scadenti hanno inciso nel rendimento non proprio esaltante della squadra nelle ultime tre uscite stagionali. Con Azmoun ai box fino a fine aprile e con Abraham alla ricerca della condizione migliore, dovrà essere il belga a caricarsi sulle sue possenti spalle il peso dell’attacco romanista. Ora però servono i suoi gol.

Battere la Lazio dopo una serie di derby andati piuttosto male sarebbe un volano importantissimo per la Roma in vista dei prossimi impegni, tutti decisivi, tra coppa e campionato. De Rossi lo sa bene, e anche per questo a Lecce ha deciso di puntare su una formazione che in molti non hanno compreso.

Sabato in campo ci andrà invece la Roma migliore. Ad eccezione di Ndicka, squalificato, spazio ai titolarissimi. L’obiettivo è solo uno: portarsi a casa la stracittadina e riaccendere l’entusiasmo in vista dei prossimi scontri diretti. Un passaggio decisivo anche per De Rossi, che sa di giocarsi moltissimo già sabato pomeriggio nel suo primo derby da allenatore della Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini