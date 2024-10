De Rossi bis non scontato: dalla soluzione italiana a quella estera, quanti tecnici liberi per la Roma

ULTIME NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Un nuovo momento di caos, in attesa che venga presa una decisione definitiva sul futuro di Ivan Juric. Ma quali sono le eventuali alternative per la panchina giallorossa?

La soluzione più scontata è Daniele De Rossi, tecnico ancora sotto contratto con il club di Trigoria in virtù del rinnovo firmato ad inizio estate, con scadenza 2027. Ma richiamarlo alla guida della Roma significherebbe per i Friedkin dover smentire quel comunicato scritto e firmato pochi giorni fa, che sembra mettere la pietra tombale a un DDR bis.

Daniele al momento si trova a New York (il viaggio di ritorno è previsto per il 4 novembre) per una vacanza con la famiglia, e a oggi non ha avuto alcun contatto con i texani. Nel caso in cui venisse chiamato per lui si aprirebbe un bivio: o torna in panchina, essendo sotto contratto, o dice no e rassegna le dimissioni, sciogliendo la lunga intesa e rinunciando allo stipendio residuo.

Le alternative? La lista dei tecnici disponibili è lunga. La soluzione italiana comprende il ritorno di Claudio Ranieri o le soluzioni Roberto Mancini, Maurizio Sarri e Max Allegri. Il primo si potrebbe accettare il ruolo di traghettatore, soluzione decisamente meno probabile con gli altri tre. La pista estera vede Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund, Graham Potter, ex Chelsea, e Roger Schmidt, che nel recente passato ha guidato Benfica e PSV Eindovhen.

La strada del terzo allenatore, a meno di tre mesi dall’inizio della stagione, sembra complicata da seguire. Ancor di più le ipotesi di uno straniero senza esperienza in Serie A. Ma con i Friedkin mai dire mai.

Fonte: Il Tempo

