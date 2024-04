De Rossi col dilemma diffidati: a centrocampo rischiano Paredes e Cristante. Bove si candida

AS ROMA NEWS – C’è un dilemma da risolvere in casa Roma in vista della partita di domani sera sul campo del Milan, e riguarda la situazione diffidati tra i giallorossi.

Ben due centrocampisti, entrambi titolari inamovibili, sono infatti a rischio per la gara di ritorno: Bryan Cristante e Leandro Paredes sono infatti sotto diffida, così come Leonardo Spinazzola. Con un giallo nel corso della partita di domani, salterebbero la decisiva partita dell’Olimpico.

Perdere uno dei due mediani sarebbe un grave danno per De Rossi, dover rinunciare a entrambi una vera e propria iattura. Per questo motivo il tecnico potrebbe anche fare dei calcoli in tal senso, e decidere di tenere uno dei due fuori in vista della gara di ritorno.

Attenzione dunque alla carta Bove, apparso in crescita nel derby dopo una serie di prestazioni non all’altezza della prima parte di stagione. Il giovane mediano potrebbe tenere Paredes in panchina e dare più sostanza alla mediana romanista. Una mossa che De Rossi potrebbe seriamente considerare vista la delicata situazione dei diffidati e le poche alternative all’altezza in mediana.

Giallorossi.net – G. Pinoli